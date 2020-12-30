Жители Читы попали в больницы из‑за грязного воздуха

Главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов сообщил, что в регионе увеличилось число людей с хроническими заболеваниями легких. Причина — грязный воздух, которым дышат люди.

В 2020 году Забайкальский край вошел в список регионов с самым грязным воздухом, сообщил Росгидромет. А город Чита вошла в число городов, где было зарегистрировано больше всего загрязнений воздуха.

«Загрязненный воздух, смог опасен, прежде всего, для людей, которые уже имеют хронические заболевания дыхательной, либо сердечно-сосудистой системы. И эти взвешенные частицы в воздухе способны вызывать обострение хронических болезней органов дыхания. Увеличивается число пациентов, которые госпитализируются в стационары», — цитирует Zab.TV Лукьянова.

Зимой в Чите погодные условия способствуют погодному явлению, которое называют «мглой». Видимость может уменьшаться до 500 метров. Это связано с расположением города в «низине».

При антициклоне, когда нет ветра, все загрязняющие вещества скапливаются в котловине. На содержание ПДК в приземном слое воздуха влияют выбросы от автотранспорта, дым от отопительных котлов и печей в районах частного сектора.