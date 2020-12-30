Российский миллиардер сравнил ипотеку с рабством

Российский миллиардер Игорь Рыбаков описал ипотеку как «вид современного рабовладения» и заявил, что собственное жилье не нужно в современном мире.

«Они (заемщики) мало того что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, чтоб рабом быть — а как еще, вот мы так живем», — заявил Рыбаков в видео на своем YouTube-канале.

По его мнению, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации. При этом необходимости иметь собственную квартиру в современном мире нет. Арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.

«Банки выдают кредиты, чтобы работала кровеносная система. А государство, снижая ставки, эту систему поддерживает. Выгоды для покупателя тут нет», — высказался миллиардер.

Рыбаков — совладельц корпорации «Технониколь», производящей строительные материалы, и сооснователь «Рыбаков Фонда». По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние оценили в 1,3 миллиарда долларов.