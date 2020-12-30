Ванга предсказала изобретение лекарства от рака в 2021 году

Эффективное средство по борьбе с раком уже разработано, а в 2021 году оно будет официально представлено, рассказал кум Ванги Сергей Косторной в эфире программы «На самом деле» Первого канала.

Косторной поделился пророчествами болгарской провидицы, которые она разрешила озвучивать только в определенный срок. Среди прочих, друг Ванги особое внимание уделил фразе: «Рака закуют в железные цепи».

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«В ее понимании — это препарат, кстати, он уже изобретен. Он уже изобретен, он просто не афишируется. Он есть. В 2021 году он (препарат) официально будет объявлен», — сказал Косторной.

Ссылаясь на Вангу, мужчина уточнил, что препарат будет содержать много железа и будет эффективен в лечении раковых больных.

В словах Косторного усомнился кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Он считает, что лекарство от рака уже существует и активно применяется, например, противоопухолевые вакцины, которые помогают справиться с болезнью на первых стадиях ее выявления.

Но Косторной отметил, что речь шла о совершенно прорывном лекарстве, которое сможет исцелять больных.