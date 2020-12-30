Ванга предсказала изобретение лекарства от рака в 2021 году

Эффективное средство по борьбе с раком уже разработано, а в
2021 году оно будет официально представлено, рассказал кум Ванги Сергей
Косторной в эфире программы «На самом деле» Первого канала.
Косторной поделился пророчествами болгарской провидицы,
которые она разрешила озвучивать только в определенный срок. Среди прочих, друг
Ванги особое внимание уделил фразе: «Рака закуют в железные цепи».
«В ее понимании — это препарат, кстати, он уже изобретен. Он
уже изобретен, он просто не афишируется. Он есть. В 2021 году он (препарат)
официально будет объявлен», — сказал Косторной.
Ссылаясь на Вангу, мужчина уточнил, что препарат будет
содержать много железа и будет эффективен в лечении раковых больных.
В словах Косторного усомнился кандидат медицинских наук
Георгий Викулов. Он считает, что лекарство от рака уже существует и активно
применяется, например, противоопухолевые вакцины, которые помогают справиться с
болезнью на первых стадиях ее выявления.
Но Косторной отметил, что речь шла о совершенно прорывном
лекарстве, которое сможет исцелять больных.