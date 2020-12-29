Кроссоверы Haval самовозгорелись на морозе

Несколько кроссоверов Haval F7 и F7x самовозгорелись в регионах Сибири, во всех случаях машины были оставлены на улице во время сильных морозов.

Инциденты описаны на форуме «Хавейл-клаб». Пока известно о пяти случаях — двух в Сургуте, а также в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске. Возгорание происходило в сильный мороз, после того как у кроссоверов срабатывала функция автозапуска.

Владельцы заявили, что все автомобили были в исправном состоянии. Их возраст не превышал одного года. Все машины выпущены тульским заводом бренда.

Компания Haval от конкретных комментариев воздержалась, заявив, что проводит расследование и проверяет все возможные версии случившегося

Купеобразный кроссовер Haval F7x выпускают с конца 2019 года. Цена — от 1,5 до 2 миллионов рублей.