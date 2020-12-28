Набиуллина объяснила аномальную инфляцию

Россияне рассчитывают уровень инфляции исходя из изменения цен на товары повседневного спроса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Однако Росстат рассчитывает этот показатель по большому кругу товаров и услуг, поэтому он выходит гораздо ниже расчетов граждан.



«Все говорят о том, что личная инфляция больше», — сказала Набиуллина в эфире телеканала RTVI. Ведущий Сергей Шнуров спросил главу Центробанка, почему официальные данные говорят о низкой инфляции, в то время как по ощущениям россиян цены выросли намного больше — «на 25%, на 30%».

Набиуллина пояснила, что люди в первую очередь обращают внимание на товары повседневного спроса, тогда как в список Росстата входит более 500 товаров и услуг. Например, в 2020 году серьезно подешевели билета на самолет.

По словам главы регулятора, эта разница в подходах является постоянной проблемой. Набиуллина уточнила, что люди в среднем ощутили годовой рост личной инфляции в размере 12%. Такой показатель превышает официальные данные Росстата почти в три раза.

Согласно статистике, с начала года потребительские цены выросли на 4,7%. По прогнозу Центробанка, инфляция по итогам 2020 года составит 4,6–4,9%.