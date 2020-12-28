Водитель в Хакасии въехал в пять машин

Водитель за рулем иномарки въехал в пять припаркованных машин, вел он себя неадекватно, но оказался трезв, сообщает УГИБДД по Республике Хакасия.

В Абакане в 05.30 в понедельник на перекрестке улиц Торосова — Торговая, мужчина, управляя автомобилем Toyota, въехал в припаркованные автомобили. В результате ДТП пять транспортных средств получили механические повреждения.

Травмирована также жена водителя. Она госпитализирована, у нее закрытый перелом голени, множественные ушибы и ссадины тела.



По данным ведомства, на месте происшествия мужчина вел себя не адекватно, оказывал сопротивление сотрудникам ГИБДД. Он задержан и доставлен в дежурную часть полиции для выяснения обстоятельств. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.