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Девять томичей обратились в больницы с обморожениями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Девять томичей получили обморожения в аномально холодные выходные, двое из них попали в больницы, сообщил в понедельник департамент здравоохранения региона.

«Из-за сильных морозов в Томской области девять человек получили обморожения. Двое пострадавших были госпитализированы в Каргасокскую РБ и в клинику СибГМУ. Остальные обратившиеся получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Детей среди пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Как сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, в воскресенье метеостанция в Тегульдетском районе Томской области зафиксировала рекордно низкую температуру в 49 градусов ниже нуля. Это произошло впервые за всю историю наблюдений: в последний раз подобные морозы были в 1968 году, тогда холодало до 41 градуса.

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