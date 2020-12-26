Олег Шепс установил новый рекорд на «Битве экстрасенсов»

Зрители отдали за медиума Олега Шепса более 82% голосов, что стало новым рекордом в «Битве экстрасенсов». Ранее рекорд принадлежал брату Олега — Александру Шепсу.

К Олегу Шепсу заранее были высокие требования на проекте из-за того что он — родной брат Александра Шепса, победившего в 14-м сезоне «Битвы». Тогда за него проголосовали 75% зрителей, и это было рекордным результатом проекта, сообщается в неофициальном Instagram-аккаунте «Битвы экстрасенсов»

В 21-й «Битве» установлен новый рекорд — за младшего Шепса отдали голоса 82,7 % зрителей. Победа в проекте стала для молодого медиума доказательством для близких в своей самостоятельности.

Дело в том, что брат и мама экстрасенса были против его участия в мистическом шоу. Несмотря на сопротивление родных, Олег Шепс пошел на «Битву».

«Все ваши переживания были напрасны. Я доказал, что смогу взять эту руку, что смогу помочь людям», — сказал Шепс в финале, забирая главный символ «Битвы экстрасенсов» — синюю руку.