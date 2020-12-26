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Олег Шепс установил новый рекорд на «Битве экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Зрители отдали за медиума Олега Шепса более 82% голосов, что стало новым рекордом в «Битве экстрасенсов». Ранее рекорд принадлежал брату Олега — Александру Шепсу.

К Олегу Шепсу заранее были высокие требования на проекте из-за того что он — родной брат Александра Шепса, победившего в 14-м сезоне «Битвы». Тогда за него проголосовали 75% зрителей, и это было рекордным результатом проекта, сообщается в неофициальном Instagram-аккаунте «Битвы экстрасенсов»

В 21-й «Битве» установлен новый рекорд — за младшего Шепса отдали голоса 82,7 % зрителей. Победа в проекте стала для молодого медиума доказательством для близких в своей самостоятельности.

Дело в том, что брат и мама экстрасенса были против его участия в мистическом шоу. Несмотря на сопротивление родных, Олег Шепс пошел на «Битву».

«Все ваши переживания были напрасны. Я доказал, что смогу взять эту руку, что смогу помочь людям», — сказал Шепс в финале, забирая главный символ «Битвы экстрасенсов» — синюю руку.


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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...