Олег Шепс установил новый рекорд на «Битве экстрасенсов»

Зрители отдали за медиума Олега Шепса более 82% голосов, что стало новым рекордом в «Битве экстрасенсов». Ранее рекорд принадлежал брату Олега — Александру Шепсу.
К Олегу Шепсу заранее были высокие требования на проекте из-за того что он — родной брат Александра Шепса, победившего в 14-м сезоне «Битвы». Тогда за него проголосовали 75% зрителей, и это было рекордным результатом проекта, сообщается в неофициальном Instagram-аккаунте «Битвы экстрасенсов»
В 21-й «Битве» установлен новый рекорд — за младшего Шепса отдали
голоса 82,7 % зрителей. Победа в проекте стала для молодого медиума
доказательством для близких в своей самостоятельности.
Дело в том, что брат и мама экстрасенса были против его
участия в мистическом шоу. Несмотря на сопротивление родных, Олег Шепс пошел на
«Битву».
«Все ваши переживания были напрасны. Я доказал, что смогу
взять эту руку, что смогу помочь людям», — сказал Шепс в финале, забирая главный
символ «Битвы экстрасенсов» — синюю руку.