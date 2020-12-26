Советы школьнику, который хочет стать программистом

В ближайшие годы спрос на IT-кадры будет только расти. Но и конкуренция специалистов тоже. Поэтому к профессии программиста нужно готовиться со школьной скамьи. Что должен знать начинающий айтишник, из чего состоит эта профессия и сколько можно зарабатывать?

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Кто такой айтишник?

Сейчас программист — это человек «необычный, загадочный, творческий», «человек, который меняет мир». Так говорит о профессии программиста директор по развитию цифровых технологий в Ростелекома Леонид Новожилов.

Но сфера IT — это не только программисты. Это системные администраторы, инженеры-разработчики, разработчики, тестировщики, архитекторы, дизайнеры, проектировщики, различные IT-менеджеры и множество других специальностей.

И, будучи школьником, сложно понять, чего тебе больше хочется. Но начинать выбор лучше именно со школы.

Например, с обучающих курсов в интернете. В Сети существует огромное количество контента для тех, кто хочет посвятить жизнь программированию. Нужно получить минимальные знания о том, как сделать простой продукт, и попробовать его сделать. Только когда будет результат, можно понять — нравиться именно это, или нужно обратить внимание на что-то другое.

Кому подойдет профессия программиста

«Кто-то традиционно думает, что ребята "айтишники", программисты – это люди с серьезным системным мышлением. Но в среде IT есть куча творческих профессий, например, дизайнеры», — обратил внимание директор по развитию цифровых технологий.

По его мнению, для того чтобы стать программистом, иногда полезно быть человеком, о котором часто говорят «с гуманитарным мышлением». Потому что именно оно дает возможность взглянуть на вещи шире и понять взаимосвязь различных явлений.

Но не нужно обольщаться и думать, что в IT-сфере обучаться не нужно, или можно откровенно халтурить. С таким подходом мало что выйдет. Учиться надо долго и тщательно.

А сколько нужно учиться?

Самоучки в этой сфере больше не нужны. Это больше для фриланса и местечковых работ.

Нужно нацеливаться на вуз и выбирать ЕГЭ по профматематике, информатике, а также, в зависимости от будущей специализации, физике или обществознанию. Для увеличения поступления шансов на бюджет в 11-м классе стоит готовиться по этим предметам дополнительно, не только на школьных уроках.

После вуза или колледжа вчерашних студентов ждет стажировка. «Когда к нам приходят ребята после института на стажировку, на три месяца, даже если кто-то у нас не останется, у них появляется практика работы на реальных проектах», — сказал Новожилов.

Но после стажировки для программиста все только начинается. В среде специалистов существует четкая градация: junior (младший), middle (средний) и senior (старший).

«Когда ты junior, младшенький, к тебе относятся как к младшенькому, тебе помогают учиться, развиваться, как делать правильно, чтобы поскорее стать "мидлом"», — говорит Новожилов.

Постепенно развиваясь, программист может выбрать вертикальную карьеру и стать руководителем. Но сейчас многие выбирают горизонтальное развитие. Оно в сфере IT часто дает больше возможностей и привилегий.

«Во-первых, очень хорошая зарплата и авторитет. Его знают в сообществе и его ценят. И это круто, круто, что есть такой путь. Это звезда», — подчеркивает эксперт.

По его словам, хороший специалист может зарабатывать в России и от 500 тысяч рублей в месяц. «Сейчас классное время чтобы попробовать себя в любой профессии. Раньше таких возможностей не было. Сейчас есть. Пробуйте!» — резюмирует Новожилов.

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