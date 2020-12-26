НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Советы школьнику, который хочет стать программистом

Источник:
Sibnet.ru
294 1
В ближайшие годы спрос на IT-кадры будет только расти. Но и конкуренция специалистов тоже. Поэтому к профессии программиста нужно готовиться со школьной скамьи. Что должен знать начинающий айтишник, из чего состоит эта профессия и сколько можно зарабатывать?

На все эти вопросы отвечают гуру IT-сферы в образовательном онлайн-сервисе «Лицей». В «Лицее» есть целое направление по профориентированию для школьников — лекции признанных профессионалов, тесты, интерактивные уроки — дизайнеров, маркетологов и др. 

Пробную подписку на «Лицей» можно получить в подарок. Ростелеком разыгрывает «Лицей» в числе других подарков в новогодней онлайн-игре «Вопросы про». Достаточно заработать баллы за верные ответы, а затем обменять их на подписку в игровом магазине. 


Кто такой айтишник?

Сейчас программист — это человек «необычный, загадочный, творческий», «человек, который меняет мир». Так говорит о профессии программиста директор по развитию цифровых технологий в Ростелекома Леонид Новожилов.

Но сфера IT — это не только программисты. Это системные администраторы, инженеры-разработчики, разработчики, тестировщики, архитекторы, дизайнеры, проектировщики, различные IT-менеджеры и множество других специальностей. 

И, будучи школьником, сложно понять, чего тебе больше хочется. Но начинать выбор лучше именно со школы.

Например, с обучающих курсов в интернете. В Сети существует огромное количество контента для тех, кто хочет посвятить жизнь программированию. Нужно получить минимальные знания о том, как сделать простой продукт, и попробовать его сделать. Только когда будет результат, можно понять — нравиться именно это, или нужно обратить внимание на что-то другое.

Кому подойдет профессия программиста

«Кто-то традиционно думает, что ребята "айтишники", программисты – это люди с серьезным системным мышлением. Но в среде IT есть куча творческих профессий, например, дизайнеры», — обратил внимание директор по развитию цифровых технологий.

По его мнению, для того чтобы стать программистом, иногда полезно быть человеком, о котором часто говорят «с гуманитарным мышлением». Потому что именно оно дает возможность взглянуть на вещи шире и понять взаимосвязь различных явлений.

Но не нужно обольщаться и думать, что в IT-сфере обучаться не нужно, или можно откровенно халтурить. С таким подходом мало что выйдет. Учиться надо долго и тщательно.

А сколько нужно учиться?

Самоучки в этой сфере больше не нужны. Это больше для фриланса и местечковых работ.

Нужно нацеливаться на вуз и выбирать ЕГЭ по профматематике, информатике, а также, в зависимости от будущей специализации, физике или обществознанию. Для увеличения поступления шансов на бюджет в 11-м классе стоит готовиться по этим предметам дополнительно, не только на школьных уроках.

После вуза или колледжа вчерашних студентов ждет стажировка. «Когда к нам приходят ребята после института на стажировку, на три месяца, даже если кто-то у нас не останется, у них появляется практика работы на реальных проектах», — сказал Новожилов.

Но после стажировки для программиста все только начинается. В среде специалистов существует четкая градация: junior (младший), middle (средний) и senior (старший).

«Когда ты junior, младшенький, к тебе относятся как к младшенькому, тебе помогают учиться, развиваться, как делать правильно, чтобы поскорее стать "мидлом"», — говорит Новожилов.

Постепенно развиваясь, программист может выбрать вертикальную карьеру и стать руководителем. Но сейчас многие выбирают горизонтальное развитие. Оно в сфере IT часто дает больше возможностей и привилегий.

«Во-первых, очень хорошая зарплата и авторитет. Его знают в сообществе и его ценят. И это круто, круто, что есть такой путь. Это звезда», — подчеркивает эксперт.

По его словам, хороший специалист может зарабатывать в России и от 500 тысяч рублей в месяц. «Сейчас классное время чтобы попробовать себя в любой профессии. Раньше таких возможностей не было. Сейчас есть. Пробуйте!» — резюмирует Новожилов.

Как попасть в «Лицей»

Чтобы посмотреть развивающие курсы, подготовить школьника к ЕГЭ и ОГЭ, подтянуть школьную программу, получить советы по выбору профессии, или выучить английский с нуля, нужно зарегистрироваться на сайте «Лицея».

Программу «Лицея» разработали для школьник с 1 по 11 классы преподаватели лучших московских вузов и школ в соответствии с Федеральным государственный образовательный стандартом. 

Регистрация проходит по номеру телефона за несколько секунд. Часть демонстрационных уроков бесплатны, но есть и платный контент. Для того, чтобы изучать все уроки, не заплатив ни копейки целый месяц, достаточно активировать подарочный промокод.

Промокод, полученный в игре «Вопросы про», можно активировать в любой день до конца февраля 20221 года. Подписка будет действовать месяц, после чего сама отключится. Если будет желание продолжить пользоваться «Лицеем», нужно будет оформить подписку самостоятельно.

Еще по теме
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
Ростелеком создал мобильный тариф для фанатов ХК «Сибирь»
Где бесплатно почитать книги про маньяков
Как смотреть Wink на компьютере
смотреть все
Обзоры #Новости #Образование #Интернет
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Роутер «Игровой RT-X» с искусственным интеллектом делает приоритет игровому трафику — устройство распознает данные от игровых приложений.
info.sibnet.ru
#Интернет
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Все специализированные программы для серфинга внешне схожи, однако серьезно отличаются по своим возможностям. Как выбрать оптимальный браузер?
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Как обжать витую пару. Видеоурок
Какие инструменты нужны для того, чтобы обжать витую пару, где можно ошибиться и почему лучше проверять соединение тестером?
 info.sibnet.ru
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Где начать учиться на программиста в школе, сколько нужно учиться, что должен знать будущий «айтишник», и много ли будет зарабатывать?
Все статьи
Обсуждение (1)
Новости
провайдера
26 декабря
Документальное в Wink: сериал «Девяностые» разорвет стереотипы
25 декабря
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
25 декабря
Новые детективы: как читать бесплатно
24 декабря
Как смотреть Wink на телевизоре
 Смотреть все