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Зеленский заявил о мечте выйти из Минских соглашений

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, что хотел бы выйти из Минских соглашений, но боится, что европейские партнеры его за это не одобрят.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Но лично я бы вышел», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные им в интервью украинским СМИ.

Зеленский отметил, что никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, «кроме Украины и европейских партнеров».

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Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но этот план до сих пор не выполнен, так как украинские политики постоянно затягивают его выполнение.

Позиция России заключается в том, что Минским соглашениям нет альтернативы. Этот документ, подписанный в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, подтвержден соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН и приобрел силу международного закона, поэтому пересмотреть его в одностороннем порядке не удастся.

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