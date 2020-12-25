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Часть новосибирцев отказалась отдыхать 1 января

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинство жителей Новосибирска собираются отдохнуть 1 января, но около 13% опрошенных сказали, что намерены выйти на работу даже в первый день праздников, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «Авито работа».

Согласно опросу, 70% новосибирцев намерены отдыхать в первый день 2021 года, а 16% пока не знают о своем рабочем графике в праздник. Но 8% заявили, что им придется работать 1 января, а 6% по собственному желанию пойдут на рабочее место.

Респонденты также ответили на вопрос о продолжительности смены в праздничный выходной и о том, будут ли они работать в офисе или из дома. Полный день 1 января на обычном рабочем месте проведут 62% новосибирцев, планирующих трудиться 1 января, а 19% отработают всю смену дистанционно.

Половина жителей Новосибирска, которые будут работать 1 января, не рассчитывают на прибавку к зарплате. 17% заявили, что их дневной оклад увеличится на сумму до 5 тысяч рублей, и еще столько же затруднились ответить на этот вопрос.

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