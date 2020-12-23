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Дело о краже изумрудов на полмиллиарда рублей направили в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи направили в суд уголовное дело о грабеже драгоценных камней на полмиллиарда рублей, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, компания «Тайрус» занималась производством, обработкой и продажей синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям. В 2017 году директор компании нанял двух мужчин в качестве менеджеров по продажам синтетических кристаллов.

Через два года они узнали, что директор решил перевезти запас продукции. Злоумышленники не дали директору увезти продукцию, забрали себе кристаллы синтетического изумруда, корунда, александрита и других минералов весом более 300 килограммов. Ущерб составил более 500 миллионов рублей. Эти камни они хотели сами продать.

Также, один из злоумышленников, по подложному документу получил 380 тысяч рублей, которые полагались компании «Тайрус». Когда директор «Тайруса» про это узнал, то похититель деньги компании вернул.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...