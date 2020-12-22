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Сибирские ученые нашли способ добычи нефти с помощью наночастиц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Ученые СФУ и Института теплофизики СО РАН выяснили, что добавление наночастиц в воду, которая вытесняет нефть из пласта, способствует улучшению отрыва капель нефти от горной породы и вымыванию их на поверхность, сообщает пресс-служба вуза.

Благодаря свойствам наночастиц увеличивается смачиваемость нефтеносных пластов водой — это способствует лучшему отмыванию горных пород от нефти. На эффективность добычи также влияет межфазное натяжение — сила, которая возникает на границе раздела двух жидкостей. 

Нефть в горной породе удерживается капиллярными силами. Чтобы ослабить их воздействие, необходимо уменьшить межфазное натяжение, для чего и используются наночастицы.

Перед исследователями стояла задача разработать жидкость с использованием специальных добавок, которые улучшили бы нефтеотдачу. Для проведения эксперимента были приготовлены специальные наножидкости на основе дистиллированной воды.

В качестве наночастиц использовались порошки диоксида кремния (SiO2) и оксида алюминия (Al2O3). Результаты исследования показали, что добавки даже незначительного количества наночастиц позволяют радикально менять характеристики смачиваемости горных пород, способствуя тем самым увеличению нефтеотдачи.

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