Наступил день зимнего солнцестояния

В понедельник, 21 декабря, в 13.02 по московскому времени (17.02 нск) произойдет зимнее солнцестояние, сообщает Московский планетарий.

«Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира», – говорится в сообщении.

Зимнее солнцестояние означает наступление астрономической зимы в северном полушарии планеты, а в южном полушарии – лета. При этом в северном полушарии в этот день наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

В полдень в день зимнего солнцестояния можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.