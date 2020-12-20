Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе

Любой школьник имеет любимые и нелюбимые предметы, и по последним нередко отстает. А дистанционный режим учебы добавляет трудностей в освоение нового материала. Родители вынуждены нанимать дорогостоящих репетиторов. Однако есть еще вариант — онлайн-сервис помощи в учебе «Ростелеком Лицей».

С помощью «Лицея» школьник может виртуально посещать любые уроки и дополнительные лекции по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. Удаленные занятия ведут более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов. Структура занятий проработана в игровой, анимационной форме для самых маленьких, и более серьезных интерактивых форматах — для старших классов.

Контент соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, уроки фактически дублируют программу для учеников 1–11 классов. Школьники могут самостоятельно повторить пропущенные или сложные темы, а затем закрепить знания с помощью тренажеров и тестов.

Для выпускных классов разработана программа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Уроки прослушиваются или просматриваются на любом подходящем устройстве — компьютере, планшете, смартфоне. Чтобы оценить возможности сервиса, для каждого возраста есть бесплатные занятия. Для полноценных занятий потребуется платная подписка. Но стоимость не сравнима с оплатой репетиров — полный функционал «Лицея» доступен за 199 рублей в месяц.

Ростелеком дарит месяц подписки «Лицей плюс» бесплатно. Промокоды для активации подписки разыгрываются в новогодней онлайн-игрена Sibnet.ru. Достаточно ответить на несколько игровых вопросов, заработать за это баллы, а затем обменять их на нужный подарок в игровом магазине. Активировать подписку по полученному промокоду можно до 1 марта, затем она будет действовать 30 дней.