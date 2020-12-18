Стали известны технические характеристики новой Lada Niva

Обновленная версия Lada Niva отличается от предшественницы габаритами, ее техническое оснащение не изменится, это следует из Одобрения типа ТС, размещенного в базе Росстандарта.

Габариты рестайлинговой Lada Niva: длина — 4099 миллиметров, ширина — 1804 миллиметров, высота — 1652 миллиметров, то есть на 43 миллиметров длиннее и на 4 миллиметров шире, чем у уходящего внедорожника. Прирост произошел за счет новой носовой части и расширителей арок.

Снаряженная масса внедорожника варьируется от 1465 до 1515 килограммов в зависимости от комплектации. Изменилась технически допустимая полная масса по осям: суммарная нагрузка на переднюю теперь не должна превышать 990 килограммов, на заднюю — 1050 килограммов.

Автомобиль по-прежнему будут оснащать 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил и крутящим моментом 127 Нм. Коробка передач — пятиступенчатая механика, привод — постоянный полный, в раздаточной коробке есть понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала.

Lada Niva выпускается с ноября 2002 года, тогда она называлась Chevrolet Niva. Предыдущая крупная модернизация проводилась в 2009 году, тогда модель получила обвес кузова разработки ателье Bertone и ряд изменений в салоне.