Мальчик в Забайкалье умер в машине скорой помощи

Четырехлетний ребенок в Забайкалье умер в карете скорой помощи, врачи не успели довезти его до больницы. Малышу стало плохо в детском саду, но отчего умер ребенок, пока неизвестно.

По данным следствия, в четверг около 14.00 по местному времени (8.00 мск) воспитательница детского сада в Шилкинском районе обратила внимание то, что одному из детей резко стало плохо. Женщина вызвала ребенку «скорую» и сообщила обо всем родителям ребенка. Но по дороге в больницу мальчик скончался.

Следователи выехали в село. Допросили родителей мальчика, руководство и персонал детского сада. Эксперты осмотрели все помещения детского сада. Причину смерти ребенка установит судмедэкспертиза.

Следственный комитет Забайкалья возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.