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Мальчик в Забайкалье умер в машине скорой помощи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четырехлетний ребенок в Забайкалье умер в карете скорой помощи, врачи не успели довезти его до больницы. Малышу стало плохо в детском саду, но отчего умер ребенок, пока неизвестно.

По данным следствия, в четверг около 14.00 по местному времени (8.00 мск) воспитательница детского сада в Шилкинском районе обратила внимание то, что одному из детей резко стало плохо. Женщина вызвала ребенку «скорую» и сообщила обо всем родителям ребенка. Но по дороге в больницу мальчик скончался.

Следователи выехали в село. Допросили родителей мальчика, руководство и персонал детского сада. Эксперты осмотрели все помещения детского сада. Причину смерти ребенка установит судмедэкспертиза.

Следственный комитет Забайкалья возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.

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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

Юра121032

Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...