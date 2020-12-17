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«ЛитРес» дарит абонентам Ростелекома подписку на книги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Онлайн-библиотека «ЛитРес» дарит книголюбам бесплатный доступ к 180 тысячам электронных произведений. Подарочную подписку «Премиум» можно получить в новогодней онлайн-игре от Ростелекома.

Подписка «Премиум» — это новинки и бестселлеры, бизнес-литература, развивающие книги и многое другое — всего 180 тысяч электронных книг, а также скидка 20% на все остальное. 

Абоненты Ростелекома могут получить подписку «Премиум» на месяц в подарок на Новый год. Для этого достаточно набрать игровые баллы в новогодней игре и обменять их на подписку в игровом магазине. 

Пользоваться библиотекой можно с ПК, планшета, электронных книг или смартфона. Для iOS или Android есть приложение «Читай!». К одному аккаунту можно привязать пять устройств, и таким образом одной подпиской могут пользоваться пять человек.

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