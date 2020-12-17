«ЛитРес» дарит абонентам Ростелекома подписку на книги

Онлайн-библиотека «ЛитРес» дарит книголюбам бесплатный доступ к 180 тысячам электронных произведений. Подарочную подписку «Премиум» можно получить в новогодней онлайн-игре от Ростелекома.

Подписка «Премиум» — это новинки и бестселлеры, бизнес-литература, развивающие книги и многое другое — всего 180 тысяч электронных книг, а также скидка 20% на все остальное.

Абоненты Ростелекома могут получить подписку «Премиум» на месяц в подарок на Новый год. Для этого достаточно набрать игровые баллы в новогодней игре и обменять их на подписку в игровом магазине.

Пользоваться библиотекой можно с ПК, планшета, электронных книг или смартфона. Для iOS или Android есть приложение «Читай!». К одному аккаунту можно привязать пять устройств, и таким образом одной подпиской могут пользоваться пять человек.