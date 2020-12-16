Более 80 млн заработала Белокуриха на курортном сборе

Порядка 84 миллионов рублей курортного сбора собрали в Белокурихе с начала эксперимента. На эти деньги планируется благоустраивать инфраструктуру города, сообщает правительство Алтайского края.

Алтайский край вошел в число пилотных регионов, где в экспериментальном порядке с 2018 года введут плату за пользование курортной инфраструктурой, так называемый курортный сбор. Сумма такого сбора ежегодно составляет 45-50 миллионов рублей.

С начала эксперимента город-курорт заработал на сборе 84 миллиона рублей. Более половины этих средств уже направлено на выполнение работ.

В городе продолжают развивать курортную зону: обустраивают пешеходные дорожки, ремонтируют мосты, создают удобные терренкуры. Вдоль гостевого маршрута смонтирована иллюминация. В следующем году начнется строительство универсальной площадки с уютными зонами отдыха, игровыми площадками для детей и спортивными объектами. Также в Белокурихе благоустроят набережную вдоль реки. На территории курорта устанавливают и дополнительные указатели для удобной навигации.

Также власти региона заявляют о необходимости завершения в первую очередь работ по ранее запланированным объектам и проведение подготовки до начала строительного сезона.