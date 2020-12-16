«Лицей» дал советы по изучению английского языка

Проблемы с изучением английского или любого другого иностранного языка возникают чаще всего в школе, и в дальнейшем сломить психологический барьер сложно. Но если следовать простым правилам с самого начала, освоение языка будет даваться проще.

Онлайн-сервис «Лицей» предлагает «Английский язык. С нуля до Intermediate». В разделе «Упражнения» достаточно заниматься 15 минут в день. При этом педагоги советуют придерживаться нескольких приемов и привычек, помогающих изучению.

Первый шаг для эффективного снятия языкового барьера — научиться думать на иностранном языке. Мысленно описывать обстановку вокруг на английском или прокомментировать свои действия также про себя.

Задавать вопросы на английском — еще один шаг, чтобы овладеть иностранным. Можно представить, что изучающий язык — журналист, который берет интервью у звезды Голливуда.

Если выделять по две минуты ежедневно на рассуждения вслух на английском, то изучать дальнейшую программу будет легче.

Можно смотреть иностранные фильмы в оригинале и писать отзывы на них на английском языке. Еще можно составить график на день на иностранном языке. Говорить вслух по-английски и снимать себя на камеру. Просмотры со стороны помогут найти слабые места и исправить ошибки.

«Лицей» — образовательная онлайн-платформа, разработанная Ростелекомом. Программа сервиса рассчитана на школьников и родителей. Часть уроков и тренажеров в сервисе бесплатны, полные программы доступны по подпискам.

В декабре Ростелеком дарит премиальную подписку «Лицея». Ее можно получить в новогодней онлайн-игре, заработав баллы за ответы на вопросы, и обменяв их на подписку в магазине игры.