Новосибирца обвинили в незаконной продаже нефти

Новосибирец арендовал предприятие по переработке нефти недалеко от города и незаконно продавал ее, ущерб превысил 100 миллионов рублей, сообщила в среду прокуратура Новосибирской области.

По данным ведомства, с июня 2017 года по январь 2020 года мужчина арендовал предприятие по переработке нефти на территории Криводановского сельсовета.

«Без получения обязательной в таких случаях лицензии он использовал производственные мощности предприятия и реализовывал полученную продукцию через ряд подставных фирм», – говорится в сообщении.

В результате новосибирец заработал более 128 миллионов рублей. Уголовное дело о незаконном предпринимательстве рассмотрит Новосибирский районный суд. Обвиняемому грозит до пяти лет заключения.