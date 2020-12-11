Морозы до минус 40 градусов придут в Приангарье на выходных

Морозная погода со слабым снегом установится в Иркутской области на выходных. Ночью в большинстве районов столбик термометра опустится до 30 градусов мороза, а по северным районам — ниже 40 градусов, сообщил Иркутский гидрометцентр.

В субботу по области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду. Дневная температура в большинстве районов не опустится ниже 20 градусов мороза, но по северным районам ожидается до минус 30 градусов.

В субботнюю ночь будет холодно. В большинстве районов столбик термометра опустится ниже 30, а по северным районам ниже 35 градусов. В воскресенье похолодает днем. В большинстве районов установится температура от минус 18 до минус 38 градусов. Ночью ударят сильные морозы — от 33 до 48 градусов.

Сотрудники МЧС просят жителей внимательнее относится к здоровью в сильные морозы. Риск получить обморожение возникает уже при минус 10 градусах. При минусовых температурах лучше не употреблять алкоголь и не курить.

В морозы лучше одеваться свободно — неплотно прилегающая одежда создает дополнительную «воздушную подушку». А обувь не должна жать.