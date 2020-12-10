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Минобороны опубликовало видео запуска стратегических ракет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Президент России Владимир Путин провел учение стратегических ядерных сил России. Минобороны опубликовало видео запуска баллистических и крылатых ракет.

На записи видны пуски стратегических крылатых ракет, выполненные самолетами Ту-160 и Ту-95МС, а также пуск баллистической ракеты атомным ракетный крейсером «Карелия» из подводного положения.

Тренировка прошла под командованием президента России. В ней приняли участие силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил страны.

Пуски ракет были выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС, взлетевших с аэродромов Энгельс и Украинка.

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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...