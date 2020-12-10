Минобороны опубликовало видео запуска стратегических ракет

Президент России Владимир Путин провел учение стратегических ядерных сил России. Минобороны опубликовало видео запуска баллистических и крылатых ракет.

На записи видны пуски стратегических крылатых ракет, выполненные самолетами Ту-160 и Ту-95МС, а также пуск баллистической ракеты атомным ракетный крейсером «Карелия» из подводного положения.

Тренировка прошла под командованием президента России. В ней приняли участие силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил страны.

Пуски ракет были выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС, взлетевших с аэродромов Энгельс и Украинка.