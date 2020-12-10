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Сильный ветер принесет в Бурятию морозы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сильный ветер, метели и поземки ожидаются в Бурятии в четверг, а с пятницы в республике резко похолодает и выходные будут морозными, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В четверг ожидается смещение атмосферного фронта. В республике пройдет сильный снег, ветер усилится до 19 метров в секунду. Ожидаются поземки и метели, а на дорогах — снежные заносы.

В пятницу резко похолодает, и температура опустится на 10-15 градусов. Столбик термометра ночью опустится 24-29 мороза, а ночью до 37. Днем — до минус 20 градусов.

Спасатели призвали жителей к осторожности. В сильные морозы необходимо внимательнее относиться к отопительным и электрическим приборам. При скачках напряжения в электрической сети обесточить электроприборы.

Родителям лучше проследить за детьми, чтобы они не оставались на улице долго. МЧС попросили приглядывать и за стариками, которые могут остаться без помощи на улице при низких температурах.

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