Сильный ветер принесет в Бурятию морозы

Сильный ветер, метели и поземки ожидаются в Бурятии в четверг, а с пятницы в республике резко похолодает и выходные будут морозными, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В четверг ожидается смещение атмосферного фронта. В республике пройдет сильный снег, ветер усилится до 19 метров в секунду. Ожидаются поземки и метели, а на дорогах — снежные заносы.

В пятницу резко похолодает, и температура опустится на 10-15 градусов. Столбик термометра ночью опустится 24-29 мороза, а ночью до 37. Днем — до минус 20 градусов.

Спасатели призвали жителей к осторожности. В сильные морозы необходимо внимательнее относиться к отопительным и электрическим приборам. При скачках напряжения в электрической сети обесточить электроприборы.

Родителям лучше проследить за детьми, чтобы они не оставались на улице долго. МЧС попросили приглядывать и за стариками, которые могут остаться без помощи на улице при низких температурах.