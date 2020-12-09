Пропавшего в Томске мальчика в последний раз видели в лесу

Поиски 17-летнего Георгия П. продолжаются в Томске уже вторую неделю. Следствию удалось установить, что последнее место, где видели подростка, находится в окрестностях поселка Тимирязево.

В минувший понедельник, 30 ноября, 17-летний томич ушел из дома, больше его не видели. СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело об убийстве. Расследованием занимаются самые опытные криминалисты и следователи.

«Установлено, что последнее место, где пропавший подросток был зафиксирован камерами наружного наблюдения, находится в лесном массиве в районе озера Песчаное в окрестностях поселка Тимирязево», – сказано в сообщении следствия.

Приметы мальчика: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в удлиненную куртку темно-болотного цвета, синие джинсы, светло-коричневые ботинки, шапку бордового цвета с геометрическим рисунком, также носит очки