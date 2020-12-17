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Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lc.rt.ru
«Ростелеком Лицей»  это сервис для российских школьников и одна из самых популярных площадок обучения онлайн, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и изучения английского языка. Интерактивные программы занятий для «Лицея» разработаны в ведущих вузах страны. Как работает сервис, что доступно бесплатно и в чем польза для родителей?

Учимся в «Лицее»

После регистрации на сайте «Лицея» пользователь попадает на главную страницу, где ему предлагается выбрать нужную школьную программу — с 1 по 11 классы в разделе «Мои занятия». После выбора класса, станут доступны предметы школьной программы. Математика, русский язык, история, обществознание и другие. Чтобы начать обучение по любому из них, нужно кликнуть по предмету.

Программу для школьников в «Лицее» разработали преподаватели лучших московских вузов и школ в соответствии с Федеральным государственный образовательный стандартом.

Например, если выбрать «Русский язык» за 5 класс, сервис предложит подборку тем и уроков, а также тест по дисциплине, чтобы ученик проверил свой уровень  знаний. Когда тест пройден, школьник получает оценку — отлично, хорошо, удовлетворительно.

Если во время прохождения текста были допущены ошибки, «Лицей» предложит восполнить пробелы в знаниях и порекомендует нужные уроки. Так, если пятиклассник допустил ошибки в тесте по русскому языку, он может спокойно «прийти» на урок магистра лингвистики, лучшего преподавателя 2019 года Светланы Жуковой и разобраться, например, с фонетическим анализом слова.

Каждая из дисциплин разбита на темы. Русский язык на фонетику, морфемику, синтаксис, орографию, морфологию. А внизу, отдельной темой — контрольные работы. 

В каждой теме есть индикатор выученных уроков. Его можно увидеть под названием темы. В самом начала он равен 0%. Но чем больше изучает ребенок, тем выше процент.

Готовимся к ЕГЭ в «Лицее»

Учащимся выпускных классов «Лицей» предлагает подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Эти разделы представлены в меню для 9 и 11 классов. В них также есть тесты по основам предметам — метаматематике и русскому языку.

После прохождения 12 вопросов школьник узнает свой уровень владения знаниями и сервис порекомендует, какие предметы стоит подтянуть и на что обратить внимание.

ЕГЭ и ОГЭ также разделены на темы. Для каждой из них составлены свои уроки. И некоторые из них ведут авторы учебников для подготовки к ЕГЭ. Признанные эксперты своей области преподают детям не только предметы школьной программы, а ведут еще и развивающие курсы.

Развиваемся в «Лицее»

Развивающие курсы в сервисе «Ростелеком Лицей» разработаны для ребенка, исходя из современных запросов действительности. Ему помогут определить способности и желания для выбора профессии. Расскажут о маркетинге, виртуальной реальности и финансовой грамотности.

Последнее можно смело смотреть и взрослым. Курс финансовой грамотности объясняет доступным языком не всегда понятные вещи: как работает Банк России, какой должны быть инфляция, что такое инвестиционные счета, когда брать кредиты, или как выбрать банк.

В лектории собраны лекции от признанных экспертов или мастеров слова. Так, писатель, публицист, ведущий Дмитрий Быков рассказывает о Гарри Поттере, подлинной истории Ромео и Джульетты, булгаковском Волнаде и Онегине. 

В одном из выступлений Быков признался: «Мы сразу говорили, что это лекции для взрослых. И это стало лучшей рекламой для привлечения внимания детей».

Еще в лектории можно узнать о квантовой физике, ускорителях, черных дырах, о типичных трудностях при изучении иностранных языков. А английскому языку в «Лицее» посещен отдельный большой раздел, где каждый может изучить английский с нуля.

Изучаем английский в «Лицее»

Раздел «Изучение английского» подойдет не только школьникам. Хотя основные курсы здесь разрабатывали именно для них. Один из разделов «Английский язык. С нуля до Intermediate» разбит на пять основных тем. В каждой из которых представлены уроки. 

Преподаватели рассказывают о синтаксических основах, порядке слов, о правилах, объясняют как читать английскую транскрипцию, какое произношение считать правильным и многое другое.

Есть разделы для школьников  с 5 по 11 классы. Здесь задания и уроки ориентированы на школьную программу. А в дополнение к основным разделам созданы тренажеры. В них собраны как тестовые задания, так и уроки английского.

В «Лицей» с родителями

Для родителей собраны полезные справки и статьи. Здесь рассказывается о том, как помочь ребенку подготовиться к экзаменам, как научить любви к чтению, об ошибках и секретах воспитания, даются рекомендации по организации обучения дома, по режиму и питанию и многое другое. 

А еще есть актуальные лекции. Например, как распознать школьную травлю и что делать, если ребенок стал объектом насмешек. Эту лекцию, а также некоторые уроки можно посмотреть бесплатно.

Что в «Лицее» бесплатно?

После регистрации в сервисе пользователю доступны бесплатные уроки практически по всем темам. Всем остальным можно пользоваться по подписке. Стоимость подписки — 199 рублей в месяц. 

В декабре можно получить подписку на месяц бесплатно! Для этого достаточно ответить на несколько вопросов новогодней игры Ростелекома, набрать за верные ответы игровые баллы и обменять их на промокод для активации подписки «Лицей плюс».

Активировать промокод очень просто. Нужно пройти бесплатную регистрацию на сервисе «Лицей», заполнить профиль, указав интересующие программы, а затем в разделе «Мои занятия» ввести промокод в специальное поле.

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