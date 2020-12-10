Фильм о грядущей вакцинации от COVID-19 покажут на Первом канале

Авторы фильма «Вакцины против коронавируса» объяснят принцип действия новых вакцин простым, доступным всем языком и ответят на самые важные вопросы, сообщила пресс-служба Первого канала.

Фильм «Вакцины против коронавируса. Все, что нужно знать» — 10 декабря в 00.20 на Первом канале.

В фильме пойдет речь о трех вакцинах от коронавируса, которые создали в России. Вакцины разработаны в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» и в Федеральном научцентре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Зрители получат из фильма ответы на вопросы: как будет организована вакцинация, можно ли будет делать прививку людям, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям, детям и беременным женщинам, есть ли у вакцины побочные эффекты, как долго сохраняется иммунитет после вакцинирования, нужно ли делать прививку тем, кто уже переболел?

На эти и другие интересующие всех вопросы ответят эксперты — вирусологи, эпидемиологи, представители ВОЗ, разработчики вакцин.