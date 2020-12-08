Лобода анонсировала новый трек «Моloко» мощной обложкой

Светлана Лобода опубликовала обложку к новому треку «Моloко». Релиз композиции запланирован на 18 декабря, сообщила в соцсети певица.

«Готовим для вас горячий предновогодний релиз! Люблю эту песню. В ней много солнца», — написала о будущем треке продюсер Лободы Нателла Крапивина.

На обложке к треку Лобода стоит у солнечного окна с белом сарафане в окружении пяти девушек в светлой одежде. Подписчики певицы отметили эстетику картинки и посчитали сюжет обложки очень сильным, напоминающим кадр из хорошего фильма.

Клип на песню «Моloко» для Лободы снял режиссер Алан Бадоев. Он же режиссировал «Новый Рим». Пока неизвестно, выйдет ли видео в день релиза трека.