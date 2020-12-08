НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Лобода анонсировала новый трек «Моloко» мощной обложкой

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Фото: © lobodaofficial, instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода опубликовала обложку к новому треку «Моloко». Релиз композиции запланирован на 18 декабря, сообщила в соцсети певица.

«Готовим для вас горячий предновогодний релиз! Люблю эту песню. В ней много солнца», — написала о будущем треке продюсер Лободы Нателла Крапивина.

На обложке к треку Лобода стоит у солнечного окна с белом сарафане в окружении пяти девушек в светлой одежде. Подписчики певицы отметили эстетику картинки и посчитали сюжет обложки очень сильным, напоминающим кадр из хорошего фильма.

Клип на песню «Моloко» для Лободы снял режиссер Алан Бадоев. Он же режиссировал «Новый Рим». Пока неизвестно, выйдет ли видео в день релиза трека.

Еще по теме
Группа Little Big захватила лидерство на YouTube в 2020 году
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
Бритни Спирс выпустила ранее неизданную песню
Блогер Ваша Маруся выпустила клип на дебютный трек «Танцевать вот так»
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Меркель обсудили Навального
•
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
•
Государство спишет долги АвтоВАЗ
•
Робот-кухня самостоятельно приготовит кулинарные шедевры
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
ХК «Авангард» засветился в новом сериале про хоккей
Сибирь 07.12.2020 17:55
Тысяча доз вакцины от COVID для медиков поступила в Новосибирск
Сибирь 07.12.2020 17:48
Туристка сняла на видео зимнее явление в Шерегеше
Сибирь 07.12.2020 17:18
Прокуратура нашла нарушения в скандальном детском центре
Сибирь 07.12.2020 17:14
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
4184
Игры для PlayStation 5 подорожают
2857
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
2773
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2675
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Меркель обсудили Навального
•
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
•
Государство спишет долги АвтоВАЗ
•
Робот-кухня самостоятельно приготовит кулинарные шедевры
Подробности
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
50
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
36
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
28
Путин нашел Чубайсу новую работу
27