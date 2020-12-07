Арктический холод придет в Восточную Сибирь

Начало недели в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии будет теплым, но со среды в регионы придет холодный воздух с Арктического побережья, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкалью до середины недели преимущественно без осадков. Температура ночью составит -16… -21, по северу до -33 градусов. Днем температура составит -7… -12, местами до -20 градусов.

В четверг — похолодание. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Произойдет понижение дневной температуры на 3-5 градусов, а ночью температура опустится до -27, а местами до -37 градусов.

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В Бурятии во вторник и среду небольшой снег. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Температура ночью -19… -24, местами -9… -14, а по северу до -31 градуса.

Днем -8… -13, местами до -19, по Прибайкалью до -3. С четверга ожидается понижение дневных температур на 3-5 градусов.

В Иркутской области небольшой снег. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -11… -16, местами -21… -26 градусов. Днем -9… -14, местами -19… -24 градусов.