Фотограф выложил видео с замерзшими метановыми пузырями на Байкале

Фотограф Станислав Толстнев из Иркутска, выложил в Instagram видео, снятое на Байкале зимой, когда видны вмерзшие в лед метановые пузырьки.

Чистый лед, в котором видны трещины или пузырьки характерен для иркутского побережья. Постоянные ветры очищают лед от снега, и туристам видна прозрачная поверхность озера. Одно из популярных явлений, привлекающих туристов — вмерзшие в лед пузыри.

«Это пузыри метана, который поднимается со дна озера… Почему пузыри такими этажами? Потому что лед намерзает постепенно, и в основном по ночам, когда температуры низкие. Пузырь поднимется, ночью вмерзнет в лед. Затем следующий... Этажи пузыреи бывают до 1,5 метра», — написал фотограф.

Он пообещал подписчикам, что в будущем снимет процесс становления льда на озере. Байкальский лед прозрачностью и красотой привлек и внимание легендарного советского хоккеиста, который решил устроить матч на «пузырьковом» льду в 2021 году.