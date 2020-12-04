Байден рассказал о своей политике в отношении России

Джо Байден, по предварительным данным, избранный президентом США, заявил о планах «многостороннего подхода» в отношении России, Ирана, Китая и других стран.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими», — цитирует Байдена CNN.

В то же время Байден заявил, что до вступления в должность не может формулировать политику США. «Но я хочу восстановить тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океанов», — добавил он.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям: стратегической стабильности, нераспространению ядерного оружия, сотрудничеству в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией.

Говоря о результатах выборов в Соединенных Штатах, посол отметил, что Россия признает любой выбор американцев. Но надо ждет официального объявления результатов, прежде чем реагировать в рамках дипломатического протокола, приводит РИА Новости слова Антонова.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270.

Голосование выборщиков пройдет 14 декабря. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.