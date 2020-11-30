НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден сломал ногу в двух местах

Источник:
ТАСС
459 11
Фото: U.S. Embassy Tel Aviv / CC BY 2.0

Врачи выявили у избранного президента США Джо Байдена трещины в двух костях стопы, обнаруженные после того, как он вывихнул лодыжку, пишут американские СМИ.

Сообщается, что 78-летний Байден  вывихнул правую лодыжку в субботу, когда играл с собакой. По словам его лечащего врача Кевина О'Коннора, «компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие) переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы».

«Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель», — цитирует ТАСС О'Коннора.

Действующий американский лидер Дональд Трамп пожелал скорее восстановиться Байдену. «Поскорее поправляйся», — написал республиканец в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин объяснил, почему не поздравил Байдена

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования, а 20 января пройдет церемония инаугурации.

Еще по теме
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
МИД отреагировал на призыв вести дела с Россией «с позиции силы»
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
Лукашенко пообещал уйти после изменения конституции
смотреть все
Политика #Мир #Курьезы
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
•
Байден сломал ногу в двух местах
•
Глава «Вектора» спрогнозировал, что пандемия закончится в 2021 году
•
Более 6 млрд рублей выручили от продажи имущества полковника ФСБ
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Столетняя жительница Забайкалья вылечилась от COVID на дому
Сибирь 30.11.2020 14:58
Фотограф выложил видео с замерзшими метановыми пузырями на Байкале
Сибирь 30.11.2020 14:38
Кляйна оставили в СИЗО
Сибирь 30.11.2020 14:36
Синоптики озвучили прогноз на начало декабря в Новосибирске
Сибирь 30.11.2020 14:15
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7759
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4842
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
3122
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
2892
Обсуждение (11)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
•
Байден сломал ногу в двух местах
•
Глава «Вектора» спрогнозировал, что пандемия закончится в 2021 году
•
Более 6 млрд рублей выручили от продажи имущества полковника ФСБ
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.