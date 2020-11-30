Байден сломал ногу в двух местах

Врачи выявили у избранного президента США Джо Байдена трещины в двух костях стопы, обнаруженные после того, как он вывихнул лодыжку, пишут американские СМИ.

Сообщается, что 78-летний Байден вывихнул правую лодыжку в субботу, когда играл с собакой. По словам его лечащего врача Кевина О'Коннора, «компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие) переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы».

«Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель», — цитирует ТАСС О'Коннора.

Действующий американский лидер Дональд Трамп пожелал скорее восстановиться Байдену. «Поскорее поправляйся», — написал республиканец в Twitter.

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Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования, а 20 января пройдет церемония инаугурации.