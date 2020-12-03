Обещание Путина перевели и показали на языке жестов

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Выступление главы государства сопровождалось сурдопереводом, это привлекло внимание пользователей интернета, так как обычно речи Путина не переводят на язык жестов, пишет Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Авторы канала опубликовали фрагмент, на котором переводчик показал на языке жестов фразу президента «я вам обещаю». Фраза зрительно отличается энергичностью и определенной эмоциональностью.

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Путин на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями заявил, что одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является создание возможностей для самореализации инвалидов.