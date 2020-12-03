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Обещание Путина перевели и показали на языке жестов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Выступление главы государства сопровождалось сурдопереводом, это привлекло внимание пользователей интернета, так как обычно речи Путина не переводят на язык жестов, пишет Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Авторы канала опубликовали фрагмент, на котором переводчик показал на языке жестов фразу президента «я вам обещаю». Фраза зрительно отличается энергичностью и определенной эмоциональностью.

Путин на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями заявил, что одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является создание возможностей для самореализации инвалидов.

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Топ комментариев

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Dmitriy1983

При чем здесь доллар? Так то мы пока рублями рассчитываемся.

ifhbrjd

Производить будут за границей, продавать за границу - при чем тут рубль?

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.