Загадочные орки заполонили космос

Астрономы из Австралии обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения, которые назвали «орками». По своим характеристикам они не вписываются ни в один из известных науке типов объектов.

Круги зафиксировали с помощью австралийского комплекса радиотелескопов ASKAP. В конце 2019 года ученые обнаружили три странных круговых объекта в ходе составления Эволюционной карты Вселенной, пишет arXiv.org.

Круги радиоизлучения получили название «орков» (ORC — Odd Radio Circles). Первоначально ученые думали, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, но вскоре реальность «орков» подтвердили и другие радиотелескопы

Объекты видны только в радиоволнах и не обнаруживаются в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах. Исследователи провели весь объем данных ASKAP, после чего нашли тысячи таких объектов в космосе.

Природа «орков» остается загадкой. Неизвестно, на каком расстоянии от Земли они находятся, каков их размер. Пока астрономы сошлись во мнениях, что это не могут быть остатки сверхновых, так как объекты расположены вдали от большинства звезд Млечного Пути.

Некоторые ученые предполагают, что странные «орки» — ударные волны от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры.