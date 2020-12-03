Оружие и сувениры от заключенных начали продавать в Омске

Магазин с изготовленными заключенными сувенирами, оружием и мебелью открылся в Омске, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Омской области.

Магазин открылся в центре Омска в доме №69 по улице Орджоникидзе. В нем представлены образцы сувенирного холодного и огнестрельного оружия различных эпох, макеты рыцарей в доспехах, настольные игры, мангалы, качели, предметы для дачи и туризма.

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В управлении подчеркнули, что все товары изготовили опытные мастера из качественных материалов, а основная цель – не прибыль, а приучение заключенных к труду.

«Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений ФСИН России является обеспечение трудовой занятости осужденных в местах лишения свободы. Труд является одним из основных средств исправления. Работа оплачивается, осужденные имеют возможность возмещать ущерб, нанесенный государству и потерпевшим, оказывать посильную помощь своим родным и близким», – прокомментировал замначальника управления Дмитрий Домин.