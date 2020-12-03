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Необычная круглая льдина удивила томичей. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео Алины Соколовой

Жительница Томска поделилась в соцсети видео необычной льдины круглой формы, которая образовалась на реке Ушайке в районе Аптекарского моста.

«Приезжайте в Томск на Аптекарский мост любоваться круглой льдиной! Она еще несколько дней будет расти, а потом примерзнет к одному из берегов», – написала в Facebook в среду томичка Алина Соколова.

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Автор видео написала, что наблюдала летом, что в этом месте на реке всегда водоворот, там закручиваются палки, ветки.

«Так что при определенных температурных условиях круглые льдины тут всегда, видимо, образовывались. Еще при казаках», – сделала вывод томичка.

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