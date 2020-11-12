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Сотня нерп выбралась на байкальские льдины. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Nina Zhavoronkova / CC BY-SA 4.0

Несколько десятков байкальских нерп выплыли из холодной воды и залезли на образовавшиеся льдины на побережье озера и стали объектами съемки для фотографа. Для пресноводного тюленя осенний лед — такое же место для отдыха, как пляж для человека.

«В период распутицы, во время, когда лед Байкала замерзает или тает, можно увидеть сотню нерп отдыхающих на льдинах», — сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья» на своей странице в Facebook. Сфотографировал массовый отдых упитанных лежебок старший научный сотрудник Андрей Разуваев. 

Нерпы — любители «позагорать» на льдинах. Весной и осенью они забираются на них и греются под лучами солнца. На побережье они не выбираются — есть риск пострадать от лап медведя, а вот до льдин на воде косолапому не добраться.

Байкальская нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире. Эндемик озера. По подсчетам ученых, популяция нерпы сейчас может превышать 100 тысяч голов. Млекопитающих в большом количестве можно увидеть летом на Ушканьих островах.

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