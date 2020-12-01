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Иранского ядерщика убил управляемый через спутник робот

Источник:
РИА Новости
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Фото: Tasnimnews / CC BY 4.0

Иранские спецслужбы заявили, что глава ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде был убит устройством, оснащенным стрелковым оружием и управляемым через космос.

«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — сообщает иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источник в спецслужбах.

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны Ирана и занимал пост замглавы военного ведомства страны.

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Фахризаде расстреляли с дистанции 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan. Кроме ученого и его телохранителей, на месте покушения никого не было, приводит РИА Новости сообщение иранских СМИ.

Официальный Тегеран подтвердил, что на месте преступления не было исполнителей, но удалось выявить, кто спланировал покушение.

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Топ комментариев

vladik81

и это всего лишь ПОЛКОВНИК))) а что будет если генералов проверить?) да и не одного)

Uynachalnica

Это из-за них страна никак не может экономически обогнать запад, как нам вождь с партией указали, да...

sergrom

Вот интересно, сколько тебе лет, если ты до сих пор не понимаешь иронии…

Uynachalnica

Да ладно, сейчас всех сразу поувольняют?! Того же Диму? И как быстро можно получить вид на жительство...

Disobedient

Доброй души человек и чиновникам шапки оденет и золото из страны вывезет. Даже у турков помидоров прикупит....