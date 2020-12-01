Иранского ядерщика убил управляемый через спутник робот

Иранские спецслужбы заявили, что глава ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде был убит устройством, оснащенным стрелковым оружием и управляемым через космос.

«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — сообщает иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источник в спецслужбах.

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны Ирана и занимал пост замглавы военного ведомства страны.

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Фахризаде расстреляли с дистанции 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan. Кроме ученого и его телохранителей, на месте покушения никого не было, приводит РИА Новости сообщение иранских СМИ.

Официальный Тегеран подтвердил, что на месте преступления не было исполнителей, но удалось выявить, кто спланировал покушение.