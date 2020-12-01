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Любитель скорости улетел в кювет и погиб в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Водитель LADA Priora перевернулся после съезда в кювет и погиб на трассе в Новосибирской области, он не был пристегнут ремнем безопасности, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В понедельник около 07.40 в Коченевском районе на 1378 километре автодороги Р-254 «Иртыш» 57-летний водитель автомобиля LADA Priora ехал в Новосибирск. 

Он не справился с управлением, съехал в кювет, машина опрокинулась. Водитель, житель села Довольное Новосибирской области, от полученных травм умер на месте. 

В момент с ДТП погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В этом году он шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости.

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