Любитель скорости улетел в кювет и погиб в Новосибирской области

Водитель LADA Priora перевернулся после съезда в кювет и погиб на трассе в Новосибирской области, он не был пристегнут ремнем безопасности, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В понедельник около 07.40 в Коченевском районе на 1378 километре автодороги Р-254 «Иртыш» 57-летний водитель автомобиля LADA Priora ехал в Новосибирск.

Он не справился с управлением, съехал в кювет, машина опрокинулась. Водитель, житель села Довольное Новосибирской области, от полученных травм умер на месте.

В момент с ДТП погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В этом году он шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости.