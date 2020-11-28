Убит создатель иранской ядерной программы

Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде убит под Тегераном. Ученый стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы.

Сначала на месте произошел подрыв автомобиля Nissan. Затем машину ученого обстреляли, в результате нападения погибли несколько человек, передает телеканал Press TV. Ядерщика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве Фахризаде. Об этом он заявил в эфире национального телевидения, передает Reuters. Глава государства пообещал, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли в стране.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предостерег Израиль и США от авантюр после убийства Фахризаде. Дипломат в обращении к генсеку ООН отметил, что Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры «для защиты своего народа и своих интересов».

Это не первое убийство высокопоставленного ученого в Иране. Так, 11 января 2012 года на севере Тегерана был убит ученый-ядерщик Мостафа Ахмади Рошан, который руководил отделом в ядерном центре в Нетензе, где расположен завод по обогащению урана.

В 2010 году в результате теракта погиб другой иранский физик-ядерщик Маджид Шахриари. В этом же году были совершены покушения на ядерщиков Ферейдуна Аббаси и Али Мохаммади, они выжили.