Россияне увидят увидят последнее лунное затмение года

Жители сибирских и более восточных регионов России в понедельник, 30 ноября увидят последнее лунное затмение 2020 года.

Полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать 30 ноября с 10.32 до 14.53 мск — затмение продлится 4 часа 21 минуту. Хорошо видно потемнение верхнего (северного) края лунного диска будет жителям Сибири и Дальнего Востока.

«Максимальная полутеневая фаза его составит 0,85 при прохождении Луны через южную часть земной полутени. При такой фазе Луна будет находиться недалеко от земной поверхности, поэтому затмение можно попытаться увидеть даже невооруженным глазом», — сказала Sibnet.ru представитель новосибирского планетария СГУГиТ Виктория Дамм.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. У Земли есть не только тень, но и «полутень», в которую в течение 2020 года Луна заходит уже четвертый раз. Такие лунные затмения называются полутеневыми. Первое из четырех лунных затмений 2020 года произошло 10 января, второе 5 июня, а третье 5 июля.