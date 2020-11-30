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Россияне увидят увидят последнее лунное затмение года

Источник:
Sibnet.ru
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Жители сибирских и более восточных регионов России в понедельник, 30 ноября увидят последнее лунное затмение 2020 года.

Полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать 30 ноября с 10.32 до 14.53 мск — затмение продлится 4 часа 21 минуту. Хорошо видно потемнение верхнего (северного) края лунного диска будет жителям Сибири и Дальнего Востока.

«Максимальная полутеневая фаза его составит 0,85 при прохождении Луны через южную часть земной полутени. При такой фазе Луна будет находиться недалеко от земной поверхности, поэтому затмение можно попытаться увидеть даже невооруженным глазом», — сказала Sibnet.ru представитель новосибирского планетария СГУГиТ Виктория Дамм.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. У Земли есть не только тень, но и «полутень», в которую в течение 2020 года Луна заходит уже четвертый раз. Такие лунные затмения называются полутеневыми. Первое из четырех лунных затмений 2020 года произошло 10 января, второе 5 июня, а третье 5 июля.


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Топ комментариев

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.