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Путин заявил о ликвидации экологической катастрофы в Усолье-Сибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/usolesibir

Президент России Владимир Путин заявил, что на территории бывшего предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области удалось предотвратить экологическую катастрофу. Глава государства сообщил, что держит ситуацию под контролем.

«Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы. Это, конечно, самое главное», — сообщил Путин в ходе совещания.

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В городе Усолье-Сибирское Иркутской области 1936 году начало работу предприятие по производству хлора, каустической соды, перекиси водорода, кислорода, азота, лака и эмали. В 2010 предприятие обанкротилось и не ликвидировало тонны опасных химических отходов. На заброшенную территорию проникали мародеры, в поисках металла. Это едва не привело к катастрофе — разгерметизации контейнеров с ядовитыми химикатами.

В 2019 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова побывала на площадках бывшего химпрома и назвала его «Байкальским Чернобылем». Объект взяли под охрану, но к ликвидации не приступили. 

Летом губернатор области Игорь Кобзев доложил Путину о ситуации. Президент поручил «Росатому» разработать проект и приступить к ликвидации отходов. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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