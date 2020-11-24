ФСБ попросила задержать в СИЗО обвиняемого в госизмене томского физика

ФСБ попросила продлить арест до 29 января томскому ученому Александру Луканину, обвиняемому в госизмене в пользу Китая.

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«Поступило ходатайство следствия о продлении ареста Луканину на два месяца, до 29 января», – сообщил ТАСС представитель Лефортовского суда Москвы.

По информации агентства, Луканина арестовали в Томске в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая. Разработки, которые он, предположительно, передал, были связаны с альтернативными источниками питания. Сейчас 65-летний ученый содержится в СИЗО «Лефортово».

Луканин работал в Томском политехническом университете, потом в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с коллегами разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию Луканина пригласили в Шэньянский университет в Китае.