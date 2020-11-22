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Безопасная готовка: сколько служит сковорода

Источник:
Роскачество
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Фото: Michiel1972 / CC-BY-SA-3.0
Эксперты Роскачества определили средний срок службы алюминиевой сковороды с антипригарным покрытием, после которого кухонный инвентарь может стать опасным. Проведенное исследование показало, что для большинства изделий он составляет от года до двух.

Антипригарная посуда имеет ограниченный срок службы, так как защитное покрытие из политетрафторэтилена рано или поздно деформируется и разрушается. Между тем состояние сковороды напрямую влияет на вкус и безопасность готовой еды, поскольку алюминий — потенциально вредный металл.

Производители обычно не указывают гарантийный срок для сковород, после которого посуду следует утилизировать. Однако стандарт требует, чтобы покрытие сковороды выдерживало минимум шесть месяцев мытья по три раза в день. В реальности такой тест означает порядка года эксплуатации на кухне.

Чтобы антипригарное покрытие на алюминиевой сковородке прослужило максимально долго, специалисты рекомендуют не допускать перегревания, использовать только пластмассовые или деревянные приборы для переворачивания продуктов, отказаться от металлических мочалок при мытье посуды.

Роскачество включило в свое исследование 31 сковороду. Тест на износоустойчивость эксперты проводили с помощью аппарата, имитирующего процесс мытья мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тестирование прекращали, если на внутренней поверхности сковороды появлялся металлический блеск, который указывал на повреждение покрытия.

После подсчета количества циклов истирания специалисты вычислили предположительный срок эксплуатации сковородок с антипригарным покрытием. Для премиальных товаров он составил в среднем три-четыре года, для товаров среднего ценового диапазона — один-два года, для дешевых сковородок — пять месяцев.

При этом стоимость посуды не всегда влияла на предполагаемый срок службы. Поэтому эксперты советуют определять срок жизни сковороды «вживую» — если в процессе готовки пища начинает пригорать, посуду пора менять. Также нельзя готовить на сковородках с глубокими царапинами и видимыми повреждениями покрытия.

Какие сковороды бывают?

На рынке присутствует посуда из алюминия с антипригарным покрытием двух видов: литая и штампованная. Штампованную посуду в основном делают методом чеканки из листов металла. При производстве литой посуды жидкий алюминий заливают в формы, чередуя с нужными слоями. Считается, что литые сковородки — это премиальная посуда, срок службы которой дольше.

Антипригарное покрытие также наносят двумя основными методами: валковым накатом и напылением. Первый применяется только для штампованной посуды, в среднем сковорода выдерживает 600 циклов мытья, это около года реальной эксплуатации. Покрытия по методу напыления наносят на литые и штампованные сковороды, они должны выдерживать минимум 1600 циклов.

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