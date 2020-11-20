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Обнаженные студентки сфотографировались ради врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/stillvisionphoto/

Студентки и студенты Кембриджского университета сфотографировались без одежды для благотворительного календаря, все вырученные деньги от продаж передадут гуманитарной организации «Врачи без границ».

В съемках приняли участие члены университетских команд по плаванию, легкой атлетике, волейболу, водному поло и другим видам спорта, пишет издание The Sun. Стоимость календаря составляет 10 фунтов стерлингов, это примерно тысяча рублей.

Все фотографии сделали тематическими — например, обнаженная команда по легкой атлетике прикрывается метательными копьями, волейболисты используют мячи, боксеры используют боксерские груши.

Фото: © cambridgebluesnakedcalendar.com

Организаторы акции отметили, что в этом году подготовить календарь из-за пандемии коронавируса было непросто, однако в итоге им удалось собрать студентов и выполнить все фотосессии.

Кембриджский университет — высшее учебное заведение в Великобритании, которое насчитывает 31 колледж. Считается старейшим и крупнейшим вузом в стране.

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