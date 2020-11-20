Удаленку отменили в школах Кузбасса

Ученики средних и старших классов кемеровских школ возвращаются к очному обучению с 23 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Школы Кузбасса перешли в формат дистанционного обучения с 22 октября из-за росла заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в регионе. С 16 ноября вернулись к очным занятиям ученики 1-5 классов городских школ и все ученики в сельских территориях с наиболее благоприятной эпидемиологической ситуацией.

«С 23 ноября все общеобразовательные школы смогут работать в штатном режиме при условии соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований. Таким образом, очно вновь будут учиться все школьники с 1 по 11 класс», — говорится в сообщении.

Очная деятельность техникумов, училищ и колледжей будет возобновлена частично. Дистанционное обучение как минимум до 29 ноября продолжится в профессиональных образовательных организациях Кемерова, а также в Беловском, Новокузнецком и Прокопьевском городских округах. Студенты техникумов и колледжей в других муниципалитетах вновь смогут посещать лекции.

Организации дополнительного образования с 23 ноября также смогут проводить занятия. Но в группах при этом должно быть не более 10 человек.

В Кемеровской области количество официально выявленных случаев коронавируса сокращается. Если раньше выявляли почти по 200 случаев ежедневно, но на последней неделе 170-180.