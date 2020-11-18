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Резиденция Деда Мороза в Иркутске останется закрытой из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © whitesession / Pixabay License

Иркутяне останутся без традиционной новогодней горки в сквере Кирова, не откроет двери и резиденция Деда Мороза. Отменили праздничные развлечения из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году нам придется отказаться от некоторых привычных для иркутян развлечений», — сказал начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов.

Но город начали украшать к наступлению Нового года — строить ледовый городок. Темой станет «Зимняя сказка». Мастера вырежут из ледяных глыб героев известных детских сказок и отечественных мультфильмов: «Простоквашино», «Снежная королева», «Мамонтенок», «Ну, погоди!», «Маша и Медведь».

Работать над созданием фигур мастера начнут в начале декабря, когда в Иркутске ударят морозы. К монтажу главной городской елки уже приступили. В этом году в сквере Кирова установят 25-метровую новогоднюю красавицу.

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