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Полина Гагарина выпустила клип на песню «Ты не целуй»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Полина Гагарина представила клип на романс «Ты не целуй», песня станет саундтреком второго сезона сериала «Осколки», который выйдет на телеканале «Россия».

«Есть такая музыка, которая несется где-то над землеи. Она выше нас, выше всего насущного, мелодия, под которую не хочется танцевать, которая, наоборот, заставляет остановиться, замереть, помолчать и послушать. Это музыка вне времени, мои любимыи романс», — написала Гагарина о своей новой работе.

Клип состоит из отрывков сериала «Осколки» и кадров с эффектной Полиной Гагариной, исполняющей романс на фоне зеркал.

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