Полина Гагарина выпустила клип на песню «Ты не целуй»

Певица Полина Гагарина представила клип на романс «Ты не
целуй», песня станет саундтреком второго сезона сериала «Осколки», который выйдет
на телеканале «Россия».
«Есть такая музыка, которая несется где-то над землеи. Она
выше нас, выше всего насущного, мелодия, под которую не хочется танцевать,
которая, наоборот, заставляет остановиться, замереть, помолчать и послушать.
Это музыка вне времени, мои любимыи романс», — написала Гагарина о своей
новой работе.
Клип состоит из отрывков сериала «Осколки» и кадров с
эффектной Полиной Гагариной, исполняющей романс на фоне зеркал.