Вандалы облили краской памятник писателя Тока в Туве

Полиция в Кызыле возбудила уголовное дело в отношении
вандалов, которые облили краской памятник советского деятеля и писателя Салчак
Тока, злоумышленников еще не поймали, сообщает пресс-служба МВД по республике
Тыва.
Неизвестные осквернили объект культурного наследия –
памятник Салчак Тока, установленный на улице Тувинских добровольцев в Кызыле.
Злоумышленники облили памятник краской.
«К очистке памятника от красной краски приступила наша
рабочая бригада и столкнулась с тем, что к памятнику нельзя подъехать и вышка
не достает до памятника. Нашим молодым парням пришлось, рискуя своей жизнью и
здоровьем, подниматься по высокой лестнице, обвязаться ремнем вокруг головы
памятника и с трудом обмывать растворителем краску», — сообщило на странице во «ВКонтакте»
Муниципальное предприятие Кызыла «Благоустройство».
Вандалов еще не поймали, но полицейские изучают записи камер
видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). Санкция статьи
предусматривает наказание виде штрафа, обязательных работ или ареста на три
месяца.