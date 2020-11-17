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Вандалы облили краской памятник писателя Тока в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: памятник советского деятеля Салчак Тока © МУП «Благоустройство»

Полиция в Кызыле возбудила уголовное дело в отношении вандалов, которые облили краской памятник советского деятеля и писателя Салчак Тока, злоумышленников еще не поймали, сообщает пресс-служба МВД по республике Тыва.

Неизвестные осквернили объект культурного наследия – памятник Салчак Тока, установленный на улице Тувинских добровольцев в Кызыле. Злоумышленники облили памятник краской.

 «К очистке памятника от красной краски приступила наша рабочая бригада и столкнулась с тем, что к памятнику нельзя подъехать и вышка не достает до памятника. Нашим молодым парням пришлось, рискуя своей жизнью и здоровьем, подниматься по высокой лестнице, обвязаться ремнем вокруг головы памятника и с трудом обмывать растворителем краску», — сообщило на странице во «ВКонтакте» Муниципальное предприятие Кызыла «Благоустройство».

Вандалов еще не поймали, но полицейские изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). Санкция статьи предусматривает наказание виде штрафа, обязательных работ или ареста на три месяца.  

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