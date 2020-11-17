Американская драма «Сибирь» вышла эксклюзивно в Wink

Драма «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррара c Уиллемом Дефо в главной роли вышла эксклюзивно в Wink.

Фильм «Сибирь» — это история владельца бара, который отправляется в самое невероятное путешествие своей жизни. Финал этого путешествия непредсказуем — ведь перед ним бескрайняя Сибирь.

Главную роль в фильме исполнил известный актер и четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо, известный по фильмам «Ван Гог», «Маяк», «На пороге вечности», «Проект Флорида», «Тень вампира» и «Взвод».

Также в картине снимались Дуня Сычева, сыгравшая в кинолентах «Хэппи-Энд», «Маруся», и актер Саймон МакБерни, известный по фильмам «Шпион, выйди вон!», «Последний король Шотландии».

«Сибирь» можно посмотреть бесплатно в видеосервисе Wink, воспользовавшись пробной подпиской на три дня.